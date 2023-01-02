Січень, 02 в 21:00

Ввечері 2 січня у тимчасово окупованому Севастополі (Крим) лунають вибухи.

Про це повідомили очевидці у соціальних мережах.

За даними так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, у місті працює російська ППО. Над морем нібито збили безпілотник.

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