“Бавовна” у Криму: у Севастополі повідомляють про вибухи
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Ввечері 2 січня у тимчасово окупованому Севастополі (Крим) лунають вибухи.
Про це повідомили очевидці у соціальних мережах.
За даними так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, у місті працює російська ППО. Над морем нібито збили безпілотник.
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