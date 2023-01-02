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Факти / Україна

Карта бойових дій на 02.01.2023 – ситуація на фронті

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна в Україні

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Озерянівка, Опитне і Красногорівка на Донеччині.

Протягом минулої доби противник завдав 51 авіаційний удар. Також ворог здійснив 55 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по дитячій лікарні міста Херсон.

Втрати РФ у війні на 02.01.2023

  • особового складу ‒ близько 107 440 (+720) осіб,
  • танків ‒ 3031 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6093 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2027 (+6) од,
  • РСЗВ – 423 од,
  • засобів ППО ‒ 213 од,
  • літаків – 283 од,
  • гелікоптерів – 269 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44) од,
  • крилатих ракет ‒ 723 од,
  • кораблів /катерів ‒ 16 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5) од,
  • спеціальної техніки ‒ 181.

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 313 добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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