Січень, 02 в 9:23

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Озерянівка, Опитне і Красногорівка на Донеччині.

Протягом минулої доби противник завдав 51 авіаційний удар. Також ворог здійснив 55 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по дитячій лікарні міста Херсон.

Втрати РФ у війні на 02.01.2023

особового складу ‒ близько 107 440 (+720) осіб,

танків ‒ 3031 од,

бойових броньованих машин ‒ 6093 (+9) од,

артилерійських систем – 2027 (+6) од,

РСЗВ – 423 од,

засобів ППО ‒ 213 од,

літаків – 283 од,

гелікоптерів – 269 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44) од,

крилатих ракет ‒ 723 од,

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5) од,

спеціальної техніки ‒ 181.

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 313 добу.