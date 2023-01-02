Карта бойових дій на 02.01.2023 – ситуація на фронті
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Озерянівка, Опитне і Красногорівка на Донеччині.
Протягом минулої доби противник завдав 51 авіаційний удар. Також ворог здійснив 55 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по дитячій лікарні міста Херсон.
Втрати РФ у війні на 02.01.2023
- особового складу ‒ близько 107 440 (+720) осіб,
- танків ‒ 3031 од,
- бойових броньованих машин ‒ 6093 (+9) од,
- артилерійських систем – 2027 (+6) од,
- РСЗВ – 423 од,
- засобів ППО ‒ 213 од,
- літаків – 283 од,
- гелікоптерів – 269 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44) од,
- крилатих ракет ‒ 723 од,
- кораблів /катерів ‒ 16 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5) од,
- спеціальної техніки ‒ 181.
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 313 добу.