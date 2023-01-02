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Факти / Україна

Михайло Гаврилюк спростував інформацію про свою загибель

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Михайло Гаврилюк спростував інформацію про свою загибель

Український захисник, активіст Євромайдану, козак Четвертої сотні Самооборони Майдану Михайло Гаврилюк спростував інформацію про власну загибель. Відповідний пост він опублікував на сторінці у Facebook.

– Спішу втішити тих, хто сумував, і розчарувати тих, хто радів. Я живий. Не дочекаються. Дякую за турботу всім, хто хвилювався. Я це дуже ціную. Напевно, мусимо зробити висновки щодо нашої інформаційної гігієни, – написав він.

Гаврилюк додав, що втрати все ж є – загинув його побратим ще з часів АТО, з батальйону Золоті Ворота.

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Зазначимо, що інформацію про нібито смерть Михайла Гаврилюка розповсюдили Telegram-канали, блогери, ЗМІ та деякі публічні особи, серед яких – колишній народний депутат Ігор Мосійчук, який невдовзі видалив своє повідомлення з соцмереж.

Щодо того, що з Михайлом Гаврилюком усе добре, написала пост і його дружина – Ярина.

Нагадаємо, Михайло Гаврилюк – народний депутат України VIII скликання від партії Народний фронт. Став відомим після скандального аматорського відео тортур, вчинених представниками спецпідрозділу Ягуар.

Фото: Михайло Гаврилюк

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