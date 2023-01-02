Січень, 02 в 14:07

Український захисник, активіст Євромайдану, козак Четвертої сотні Самооборони Майдану Михайло Гаврилюк спростував інформацію про власну загибель. Відповідний пост він опублікував на сторінці у Facebook.

– Спішу втішити тих, хто сумував, і розчарувати тих, хто радів. Я живий. Не дочекаються. Дякую за турботу всім, хто хвилювався. Я це дуже ціную. Напевно, мусимо зробити висновки щодо нашої інформаційної гігієни, – написав він.

Гаврилюк додав, що втрати все ж є – загинув його побратим ще з часів АТО, з батальйону Золоті Ворота.

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Зазначимо, що інформацію про нібито смерть Михайла Гаврилюка розповсюдили Telegram-канали, блогери, ЗМІ та деякі публічні особи, серед яких – колишній народний депутат Ігор Мосійчук, який невдовзі видалив своє повідомлення з соцмереж.

Щодо того, що з Михайлом Гаврилюком усе добре, написала пост і його дружина – Ярина.

Нагадаємо, Михайло Гаврилюк – народний депутат України VIII скликання від партії Народний фронт. Став відомим після скандального аматорського відео тортур, вчинених представниками спецпідрозділу Ягуар.

Фото: Михайло Гаврилюк