Січень, 02 в 11:29

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили вогневе ураження 31 грудня районів зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника становлять понад 175 поранених загарбників, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога.

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Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження сил та засобів загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії своєю чергою за добу уразили п’ять районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.