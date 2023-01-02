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Факти / Україна

У київському метро стався збій у роботі турнікетів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У київському метро стався збій у роботі турнікетів

На деяких станціях київського метро через перепади напруги не працюють турнікети.

Про це повідомили у КМВА.

Через перепади напруги стався технічний збій у роботі автоматики. Наразі фахівців працюють над оперативним відновленням роботи обладнання.

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Станції Героїв Дніпра, Почайна, Тараса Шевченка, Контрактова площа, Сирець, Палац Спорту, Кловська, Дружби народів, Видубичі, Славутич, Осокорки, Позняки, Харківська працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, що вночі, 2 січня, під час повітряної тривоги над Києвом збили 22 повітряні цілі. Є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

Фото: Київський метрополітен

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