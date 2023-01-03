У Повітряних силах пояснили значення ударів по базі окупантів у Макіївці

Січень, 02 в 23:24

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував удари ЗСУ по розташуванню окупантів у Макіївці.

Він наголосив, що загиблі російські військові вже не поповнять певні підрозділи і від них уже не постраждають українські захисники.

– Вони (окупанти, – Ред.) не поповнять певні підрозділи, не стануть тим гарматним м’ясом. Від цього не постраждають наші захисники на різних напрямках. Безумовно, це хороші новини і більше б, таких новин, – заявив він в ефірі FREEДOМ.

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Ігнат також підкреслив, щоб таких новин було більше, Україні потрібна зброя від західних партнерів.

– Західна зброя допомагає нам не лише стояти за нашу незалежність, зберігати нашу територію, охороняти наше небо, а й це гуманна високоточна зброя. Від неї не сильно страждатимуть мирні громадяни, тому що ми не Росія, ми не бомбитимемо мирні міста, як це робила Росія в Сирії, в Маріуполі, в інших українських містах, – зазначив спікер.

Фото: Факти ICTV