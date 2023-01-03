Військове керівництво країн НАТО збереться у Брюсселі – обговорять війну в Україні

Січень, 02 в 22:22

18-19 січня в очному форматі у Брюсселі, Бельгії збереться Вищий військовий орган НАТО, Військовий комітет.

Про це повідомляє прес-служба Альянсу.

У засіданні візьмуть участь 32 начальники штабів оборони, які обговорять питання, що мають стратегічне значення для НАТО.

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– Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до Військового комітету на першому засіданні, щоб представити останні політичні цілі та обговорити проблеми безпеки, що стоять перед Альянсом, – йдеться у повідомленні.

Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил із трансформації генерал Філіп Лавінь очолить друге засідання, основну увагу на якому буде приділено ситуації в Україні, а також прискоренню реалізації Основної концепції ведення бойових дій НАТО та Програмі розвитку збройних сил.

– На заключному засіданні Військовий комітет обговорить постійну підтримку України з боку НАТО, – наголошується у повідомленні.

Також заплановано зустріч начальників штабів країн НАТО з оперативними партнерами сил у Косові (KFOR) – Австрією, Вірменією, Ірландією, Молдовою, Україною, Фінляндією, Швейцарією, Швецією.