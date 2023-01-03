Через затримки з боку РФ у Босфорі знову росте черга суден до українських портів

Січень, 03 в 13:09

Адміністрація морських портів України повідомляє, що через затримки з боку російської сторони зростає черга з суден, які очікують проходження інспекції у Босфорі для руху до та з українських портів.

За словами керівника відомства Олексія Вострікова, завдяки електронній черзі скоротили планування входу й виходу суден в та з портів Великої Одеси. Однак залишається проблемним проходження Босфору через зумисні затримки перевірок російською стороною.

– Які б ефективні інструменти планування ми не впроваджували, в роботі “зернового коридору” є деструктивна позиція РФ. Саме через неї під час проходження контролю у Босфорі замість необхідних 24-30 суден на добу (в рівних долях на вхід і на вихід) реально здійснюється інспекція в середньому лише 3,5 суден на вхід і 3 – на вихід, – розповів він.

Керівник додав, що минулого місяця ми вже бачили чергу в Босфорі з більш ніж 150 суден, які простоювали на місці більше ніж 30 діб.

Зараз дивляться

– Тоді вирішували цю проблему спільно з ООН та Туреччиною. Сьогодні така тенденція повторюється, – сказав він.

Востріков повідомив, що станом на 2 січня черга вже складала 96 суден. Якщо ситуація не зміниться – то вона тільки зростатиме.

Тим часом порти приймають 50% від тих суден, які могли б бути прийняті.

Раніше Росія погрожувала вийти з Чорноморської зернової ініціативи та заявляла про призупинення своєї участі. Однак врешті вона передумала та повернулась до зернової угоди.

Джерело: АМПУ

Фото: ВМС