Січень, 03 в 17:56

Український уряд скасував аукціони на державні тендери через систему електронних закупівель Prozorro через війну.

Міністерство економіки та торгівлі повідомило про це 3 січня.

Рішення запроваджується на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення. Причиною стали постійні обстріли росіянами об’єктів енергетичної інфраструктури, адже не всі учасники торгів можуть брати участь в аукціонах.

Торги відбуватимуться без аукціонів — хто запропонує меншу ціну, той і виграє.

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– Як відповідь на блекаут ми тимчасово скасували електронні аукціони. Відсьогодні всі торги, що будуть оголошені у Prozorro, будуть проводитися без аукціону. Тобто тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції. В умовах відключення живлення та інтернету не всі учасники мали можливість торгуватися на аукціоні. У той самий час рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель, – сказала міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, аукціони повернуть, як тільки стабілізується ситуація.