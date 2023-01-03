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Німеччина не бачить, щоб від РФ надходили переконливі пропозиції щодо мирних переговорів – уряд

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжує контактувати з російським диктатором Володимиром Путіним заради переговорів про закінчення війни, однак поки переконливих пропозицій від РФ не надходило.

Про це повідомила заступниця офіційного представника уряду Німеччини Крістіане Гоффман, передає DW.

– Як ви знаєте, і федеральний канцлер, і інші політики в ЄС постійно встановлюють контакт безпосередньо з президентом Путіним. І на інших рівнях, зрозуміло, підтримуються контакти. Думати, що в цій області встановилася тиша, – неправильно, – сказала вона.

Перед цим офіційний представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер наголосив, що Україна сама має вирішувати умови переговорів з РФ.

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Водночас він зазначив, що Німеччина не бачить, щоб від РФ надходили “переконливі пропозиції щодо переговорів”. Про це свідчать російські масовані удари по Україні.

Раніше главу Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт розкритикували за відео з новорічним привітанням. Вона записала звернення, в якому згадала про “війну посеред Європи” на тлі салютів.

Джерело: Deutsche Welle
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