Оточили село й звинувачують у допомозі ЗСУ. На Луганщині окупанти репресували 30 людей – ЦНС
Війська РФ заблокували тимчасово окуповане село Половинкине Луганської області та проводять там фільтраційні заходи. Загарбники звинувачують місцевих у співпраці з ЗСУ.
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Зазначено, що село взяли в оточення й заблокували в’їзд та виїзд. Причиною стали успішні прильоти по позиціях російських військ.
В результаті рейду вже 30 мешканців села було репресовано й вивезено до Луганська. Окупанти застосовують до населення принцип колективної відповідальності.
– При цьому ворог перебуває в пастці своїх ілюзій й не розуміє, що на ТОТ майже кожен мешканець може повідомити про їх позицію, бо вони окупанти, а не “визволителі”. Відповідно такі заходи не принесуть результату, – наголошують у Центрі.
Раніше ЗСУ штурмом звільнили від російських загарбників селище Новоселівське (Сватівський район Луганської області).
Джерело: Центр національного спротиву