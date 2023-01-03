Січень, 03 в 7:59

Війська РФ заблокували тимчасово окуповане село Половинкине Луганської області та проводять там фільтраційні заходи. Загарбники звинувачують місцевих у співпраці з ЗСУ.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначено, що село взяли в оточення й заблокували в’їзд та виїзд. Причиною стали успішні прильоти по позиціях російських військ.

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В результаті рейду вже 30 мешканців села було репресовано й вивезено до Луганська. Окупанти застосовують до населення принцип колективної відповідальності.

– При цьому ворог перебуває в пастці своїх ілюзій й не розуміє, що на ТОТ майже кожен мешканець може повідомити про їх позицію, бо вони окупанти, а не “визволителі”. Відповідно такі заходи не принесуть результату, – наголошують у Центрі.

Раніше ЗСУ штурмом звільнили від російських загарбників селище Новоселівське (Сватівський район Луганської області).

Джерело: Центр національного спротиву