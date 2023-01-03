П’ять танків, гелікоптер та 750 вбитих окупантів – втрати РФ за останню добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія зазнала значних втрат як в живій силі, так і в техніці. З 24 лютого українські захисники знищили вже 108 190 окупантів, з яких 750 – за останню добу.
Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 3 січня.
Серед знищеної техніки ворога – п’ять танків, сім бойових броньованих машин, шість артсистем, гелікоптер та три безпілотники.
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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 3 січня:
- особовий склад ‒ близько 108 190 (+750) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3 036 (+5);
- бойові броньовані машини ‒ 6 100 (+7);
- артилерійські системи – 2 033 (+6);
- РСЗВ – 424 (+1);
- засоби ППО ‒ 214 (+1);
- літаки – 283;
- гелікоптери – 270 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3);
- крилаті ракети ‒ 723;
- кораблі/катери ‒ 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 735 (+10);
- спеціальна техніка ‒ 181.
За даними Генштабу, напередодні Нового року, 31 грудня, українські військові завдали потужного вогневого удару по району скупчення живої сили та техніки окупантів у районі села Чулаківка на Херсонщині.
Втрати росіян перевищили 500 осіб вбитими та пораненими.