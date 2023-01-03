Січень, 03 в 8:18

З початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія зазнала значних втрат як в живій силі, так і в техніці. З 24 лютого українські захисники знищили вже 108 190 окупантів, з яких 750 – за останню добу.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 3 січня.

Серед знищеної техніки ворога – п’ять танків, сім бойових броньованих машин, шість артсистем, гелікоптер та три безпілотники.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 3 січня:

особовий склад ‒ близько 108 190 (+750) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3 036 (+5);

бойові броньовані машини ‒ 6 100 (+7);

артилерійські системи – 2 033 (+6);

РСЗВ – 424 (+1);

засоби ППО ‒ 214 (+1);

літаки – 283;

гелікоптери – 270 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3);

крилаті ракети ‒ 723;

кораблі/катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 735 (+10);

спеціальна техніка ‒ 181.

За даними Генштабу, напередодні Нового року, 31 грудня, українські військові завдали потужного вогневого удару по району скупчення живої сили та техніки окупантів у районі села Чулаківка на Херсонщині.

Втрати росіян перевищили 500 осіб вбитими та пораненими.