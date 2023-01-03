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Факти / Україна

П’ять танків, гелікоптер та 750 вбитих окупантів – втрати РФ за останню добу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Російські танки
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія зазнала значних втрат як в живій силі, так і в техніці. З 24 лютого українські захисники знищили вже 108 190 окупантів, з яких 750 – за останню добу.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 3 січня.

Серед знищеної техніки ворога – п’ять танків, сім бойових броньованих машин, шість артсистем, гелікоптер та три безпілотники.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 3 січня:

  • особовий склад ‒ близько 108 190 (+750) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3 036 (+5);
  • бойові броньовані машини ‒ 6 100 (+7);
  • артилерійські системи – 2 033 (+6);
  • РСЗВ – 424 (+1);
  • засоби ППО ‒ 214 (+1);
  • літаки – 283;
  • гелікоптери – 270 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3);
  • крилаті ракети ‒ 723;
  • кораблі/катери ‒ 16;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4 735 (+10);
  • спеціальна техніка ‒ 181.

За даними Генштабу, напередодні Нового року, 31 грудня, українські військові завдали потужного вогневого удару по району скупчення живої сили та техніки окупантів у районі села Чулаківка на Херсонщині.

Втрати росіян перевищили 500 осіб вбитими та пораненими.

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