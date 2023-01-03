Січень, 03 в 6:52

Руйнівний удар системою HIMARS по російській базі в Макіївці Донецької області 31 грудня викликав різку критику російського військового керівництва в інформаційному просторі.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок удару по пункту зосередження живої сили та військової техніки ворога знищено до 10 одиниць техніки.

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Департамент стратегічних комунікацій ЗСУ заявив 1 січня, що в результаті удару ліквідовано 400 мобілізованих росіян і 300 дістали поранення.

Міноборони Росії визнало завдання удару Україною, і заявило, що чотири з шести ракет вбили 63 російських військовослужбовців. А от деякі російські джерела стверджували, що в приміщенні училища в момент удару було 600 військовослужбовців мобілізаційного полку.

Інші військові блогери кажуть, що вбито близько 110 людей та понад 100 осіб дістали поранень.

За даними ISW, саме розпливчастий коментар наслідків удару з боку міноборони РФ викликав критику на адресу військового командування РФ. Наприклад, блогери пишуть, що російське командування спростило українським силам завдання ударів по кількох сотнях військовослужбовців в одному місці.

Колишній російський офіцер заявив, що росіяни зберігали боєприпаси у підвалі ПТУ, що дозволило завдати нищівного удару.

Аналітики зазначають, що міноборони РФ хоч і визнало втрати, але намагається перекласти відповідальність на маріонеток із терористичної “ДНР”. А ті заявляють, що у всьому винні солдати, які користувалися телефонами й тим самим дозволили ЗСУ відстежити сигнали та чітко визначити координати для атаки.

В Інституті вивчення війни вважають, що подібні воєнні невдачі Росії ще негативніше позначатимуться на зусиллях Путіна заспокоїти провоєнно налаштоване населення та зберегти домінантний наратив російської пропаганди.

Путін уже доручив до 6 січня провести розслідування. Однак нездатність російського президента відповісти на критику та виправити недоліки російської воєнної кампанії підриває його авторитет як лідера, вважають аналітики.