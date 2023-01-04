Росія – минуле для Європи, а Україна – майбутнє: Подоляк про значення проведення саміту Україна-ЄС у Києві

Січень, 03 в 22:18

Проведення саміту Україна-ЄС, запланованого на 3 лютого у Києві, чітко демонструє, що Росія для Європи вже у минулому, а Україна – це європейське сьогодення та майбутнє.

Таку впевненість в ефірі Єдиних новин висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Дуже символічно, що саміт Україна-ЄС пройде саме у Києві. Кожним таким конкретним логістичним кроком Європа наголошує, що вона перебуває з Україною з принципових позицій і буде до кінця, – заявив Подоляк.

Він зазначив, що тим самим у ЄС наголошують, що так звана “епоха російськості”, яка, за його словами, розпочалася в Європі з другої половини 1990-х років, закінчилася з початком війни в Україні.

Зараз дивляться

– Цей саміт чітко свідчить, що Росія – це вже минуле для Європи, а Україна – це сьогодення та майбутнє для Європи. І все робитиметься для того, щоб Україна якнайшвидше була інтегрована до Європи: і фінансово, і економічно, і з погляду транскордонності, і військової солідарності, – сказав він.

За словами Подоляка, це сигнал ЄС Росії про те, що “забудьте, будь ласка, про якісь можливості фіналізувати війну на своїх умовах”.