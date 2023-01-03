Січень, 03 в 16:38

Російські окупаційні війська з настанням морозів можуть активізувати використання бойової техніки на фронті. Але цю ініціативу можуть перехопити і українські військові.

Про це сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

– Наразі по динаміці втрат ми бачимо, що зараз різка амплітуда росту в живій силі і мінімально в техніці. Тому що не можуть вони по такому в’язкому ґрунту використовувати її. Коли вдарять морози і підмерзне ґрунт, в обох сторін з’явиться можливість використання ударної техніки, – сказав він.

Він каже про використання танків, БМП та БТР, але це залежить від промерзання ґрунту.

Зараз дивляться

– І тут хто як скористається ініціативою. Звичайно, наші командувачі показували попередні рази, що ми перегравали в таких штабних іграх росіян і краще враховували всі аспекти театру бойових дій, і я вірю, що цього разу буде так само, – додав військовий.

Нагадаємо, у Міноборони України спростували неспроможність РФ наступати на Бахмут.