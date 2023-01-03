Сухопутний коридор РФ до Криму не є безпечним завдяки ударам ЗСУ – ГУР

Січень, 03 в 16:22

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк повідомляє, що Україна завдаватиме ударів по позиціях російських загарбників на усій окупованій території.

За його словами, наразі росіяни докладають усіх зусиль, щоб зберегти так званий сухопутний коридор до Криму.

– У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні, – підкреслив представник ГУР.

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Він додав, що закордонні партнери України поставляють нам нові зразки озброєння, завдяки чому так званий сухопутний коридор росіян до АР Крим не є безпечним.

– Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території, – попередив Черняк.

Він додав, що загарбники стягують нові військові частини на північ Криму, а також продовжують будувати оборонні споруди на півночі окупованого півострова і на тимчасово окупованій частині Херсонщини.