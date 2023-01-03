Січень, 03 в 12:50

Найближчим часом створити аналог Залізного купола над територією України не вдасться, адже на це потрібні величезні державні та людські ресурси.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

– Найближчі роки ми не створимо жодного купола над всією територією України. Це неможливо фізично, тому що систем ППО розставити по такій протяжності наших кордонів і перекрити стратегічно важливі об’єкти нашої держави – просто неможливо. Це дійсно величезна має бути кількість техніки, це надзвичайно дорого, на це треба величезний державний та людський ресурси, – сказав він.

Ігнат зазначив, що системи ППО в інших країнах, зокрема, в США та Європі, – це перекриття певних напрямків, певних об’єктів. Іншу ж частку протиповітряної оборони виконують винищувачі – багатоцільові літаки, які є частиною протиповітряної оборони. Таким чином, літаки, які можуть швидко вилетіти з аеродромів та перехопити ракету, дрон чи літак, вони діють оперативно, швидко і максимально ефективно.

Зараз дивляться

Речник Повітряних сил зазначив, що Україна зараз працює над тим, щоб отримати літаки F-16 певної модифікації, які зможуть виконувати завдання щодо прикриття повітряного простору.

Раніше Юрій Ігнат заявив, що тривалість атак РФ іранськими дронами залежить від постачань, а ще від оцінки ворогом ефективності таких ударів, оскільки за дві ночі 1 та 2 січня Сили протиповітряної оборони знищили усі 84 запущені Shahed-131/136.

Джерело:телемарафон