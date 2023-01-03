У Повітряних силах пояснили, чому наразі неможливо створити залізний купол над всією територією України
Найближчим часом створити аналог Залізного купола над територією України не вдасться, адже на це потрібні величезні державні та людські ресурси.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.
– Найближчі роки ми не створимо жодного купола над всією територією України. Це неможливо фізично, тому що систем ППО розставити по такій протяжності наших кордонів і перекрити стратегічно важливі об’єкти нашої держави – просто неможливо. Це дійсно величезна має бути кількість техніки, це надзвичайно дорого, на це треба величезний державний та людський ресурси, – сказав він.
Ігнат зазначив, що системи ППО в інших країнах, зокрема, в США та Європі, – це перекриття певних напрямків, певних об’єктів. Іншу ж частку протиповітряної оборони виконують винищувачі – багатоцільові літаки, які є частиною протиповітряної оборони. Таким чином, літаки, які можуть швидко вилетіти з аеродромів та перехопити ракету, дрон чи літак, вони діють оперативно, швидко і максимально ефективно.
Речник Повітряних сил зазначив, що Україна зараз працює над тим, щоб отримати літаки F-16 певної модифікації, які зможуть виконувати завдання щодо прикриття повітряного простору.
Раніше Юрій Ігнат заявив, що тривалість атак РФ іранськими дронами залежить від постачань, а ще від оцінки ворогом ефективності таких ударів, оскільки за дві ночі 1 та 2 січня Сили протиповітряної оборони знищили усі 84 запущені Shahed-131/136.
Джерело:телемарафон