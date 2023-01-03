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Факти / Україна

У Верховній Раді у 2023 році очікують старт переговорів щодо вступу України до ЄС

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
прапори України та ЄС
Фото: Depositphotos

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що очікує у 2023 році на старт переговорів щодо вступу України до ЄС.

– Український парламент виконав свою частину рекомендацій Європейської комісії. Тому тепер ми очікуємо на звіт Єврокомісії про виконання Україною цих семи рекомендацій та старт переговорів про членство в Європейському Союзі, – написав він у Facebook.

Стефанчук наголосив, що для початку переговорів Україні знадобиться консенсус усіх 27 держав-членів ЄС, як це було зі статусом кандидата.

– Сподіваюся на позитивне рішення і у 2023 році, – зазначив спікер.

Він нагадав, що цього року головують у Раді ЄС Швеція та Іспанія.

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Нагадаємо, що Україна набула статусу країни-кандидата на членство в ЄС у 2022 році.

При цьому Єврокомісія навесні 2023 року попередньо оцінить прогрес України у виконанні переліку з семи рекомендацій, необхідних для старту переговорів про членство в Євросоюзі.

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