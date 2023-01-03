З лютого углиб країни евакуювали 52 підприємства Луганщини
З Луганської області за державною програмою релокації підприємств 52 суб’єкти господарювання з 24 лютого були переміщені углиб країни.
У Луганській ОВА зазначили, що ці підприємства намагаються адаптуватися до нових умов або знаходять нові можливості та напрямки і для роботи.
Найбільше підприємств перемістилося у центральну частину України:
- до Дніпропетровщини – 16;
- Черкащини – 5;
- Вінничини – 3;
- Кіровоградщини – 3;
- Полтавщини – 2.
Підприємства з різних галузей – важке машинобудування, хімічна та легка промисловість, транспортні послуги, оптово-роздрібна торгівля та сфера обслуговування.
Ще 22 компанії релокувалися до західної частини України:
- до Хмельниччини – 7;
- Львівщини – 6;
- Закарпаття – 3;
- Тернопільщини – 2;
- Івано-Франківщини – 2;
- Рівненщини – 1;
- Буковини – 1.
Ці компанії працюють у легкій промисловості, виробництві ювелірних прикрас, хлібобулочної продукції, громадському харчуванні, офтальмології, а також спеціалізованих послугах з інженерно-технічного супроводу будівництва та реконструкції об’єктів хімічної, нафтохімічної і нафто- та газопереробної промисловості.
До півдня країни – на Одещину – перемістилося НВП ТЕЛСИС, що спеціалізується на розробці та виготовленні мікропроцесорної продукції, зокрема і для залізничного транспорту – систем регулювання електропередачі, діагностики електроустаткування, системи поїзного зв’язку, протипожежні системи тощо.
Джерело: Луганська ОВА