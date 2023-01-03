Січень, 03 в 12:02

З Луганської області за державною програмою релокації підприємств 52 суб’єкти господарювання з 24 лютого були переміщені углиб країни.

У Луганській ОВА зазначили, що ці підприємства намагаються адаптуватися до нових умов або знаходять нові можливості та напрямки і для роботи.

Найбільше підприємств перемістилося у центральну частину України:

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до Дніпропетровщини – 16;

Черкащини – 5;

Вінничини – 3;

Кіровоградщини – 3;

Полтавщини – 2.

Підприємства з різних галузей – важке машинобудування, хімічна та легка промисловість, транспортні послуги, оптово-роздрібна торгівля та сфера обслуговування.

Ще 22 компанії релокувалися до західної частини України:

до Хмельниччини – 7;

Львівщини – 6;

Закарпаття – 3;

Тернопільщини – 2;

Івано-Франківщини – 2;

Рівненщини – 1;

Буковини – 1.

Ці компанії працюють у легкій промисловості, виробництві ювелірних прикрас, хлібобулочної продукції, громадському харчуванні, офтальмології, а також спеціалізованих послугах з інженерно-технічного супроводу будівництва та реконструкції об’єктів хімічної, нафтохімічної і нафто- та газопереробної промисловості.

До півдня країни – на Одещину – перемістилося НВП ТЕЛСИС, що спеціалізується на розробці та виготовленні мікропроцесорної продукції, зокрема і для залізничного транспорту – систем регулювання електропередачі, діагностики електроустаткування, системи поїзного зв’язку, протипожежні системи тощо.

Джерело: Луганська ОВА