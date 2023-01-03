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Факти / Україна

З лютого углиб країни евакуювали 52 підприємства Луганщини

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Промисловість
Фото: Pixabay

З Луганської області за державною програмою релокації підприємств 52 суб’єкти господарювання з 24 лютого були переміщені углиб країни.

У Луганській ОВА зазначили, що ці підприємства намагаються адаптуватися до нових умов або знаходять нові можливості та напрямки і для роботи.

Найбільше підприємств перемістилося у центральну частину України:

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  • до Дніпропетровщини – 16;
  • Черкащини – 5;
  • Вінничини – 3;
  • Кіровоградщини – 3;
  • Полтавщини – 2.

Підприємства з різних галузей – важке машинобудування, хімічна та легка промисловість, транспортні послуги, оптово-роздрібна торгівля та сфера обслуговування.

Ще 22 компанії релокувалися до західної частини України:

  • до Хмельниччини – 7;
  • Львівщини – 6;
  • Закарпаття – 3;
  • Тернопільщини – 2;
  • Івано-Франківщини – 2;
  • Рівненщини – 1;
  • Буковини – 1.

Ці компанії працюють у легкій промисловості, виробництві ювелірних прикрас, хлібобулочної продукції, громадському харчуванні, офтальмології, а також спеціалізованих послугах з інженерно-технічного супроводу будівництва та реконструкції об’єктів хімічної, нафтохімічної і нафто- та газопереробної промисловості.

До півдня країни – на Одещину – перемістилося НВП ТЕЛСИС, що спеціалізується на розробці та виготовленні мікропроцесорної продукції, зокрема і для залізничного транспорту – систем регулювання електропередачі, діагностики електроустаткування, системи поїзного зв’язку, протипожежні системи тощо.

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Джерело: Луганська ОВА

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