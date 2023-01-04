Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

720 окупантів, система ППО і три безпілотники: втрати армії РФ за останню добу

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ сягнули 108 910 вбитими. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 720 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб у ранковому зведенні 4 січня.

Також українські захисники знищили два танки, шість бойових броньованих машин, шість артсистем, одну систему ППО та три БПЛА противника.

Зараз дивляться

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 4 січня:

  • особовий склад ‒ близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3 038 (+2);
  • бойові броньовані машини ‒ 6 106 (+6);
  • артилерійські системи – 2 039 (+6);
  • РСЗВ – 424 (+0);
  • засоби ППО ‒ 215 (+1);
  • літаки – 283;
  • гелікоптери – 270;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 842 (+3);
  • крилаті ракети ‒ 723;
  • кораблі/катери ‒ 16;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4 745 (+10);
  • спеціальна техніка ‒ 181.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 315-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Удар по позиціям РФ на Запоріжжі: ЗСУ ліквідували близько 260 окупантів

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка