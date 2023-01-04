Січень, 04 в 8:48

З початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ сягнули 108 910 вбитими. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 720 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб у ранковому зведенні 4 січня.

Також українські захисники знищили два танки, шість бойових броньованих машин, шість артсистем, одну систему ППО та три БПЛА противника.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 4 січня:

особовий склад ‒ близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3 038 (+2);

бойові броньовані машини ‒ 6 106 (+6);

артилерійські системи – 2 039 (+6);

РСЗВ – 424 (+0);

засоби ППО ‒ 215 (+1);

літаки – 283;

гелікоптери – 270;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 842 (+3);

крилаті ракети ‒ 723;

кораблі/катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 745 (+10);

спеціальна техніка ‒ 181.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 315-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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