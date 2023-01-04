720 окупантів, система ППО і три безпілотники: втрати армії РФ за останню добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ сягнули 108 910 вбитими. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 720 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб у ранковому зведенні 4 січня.
Також українські захисники знищили два танки, шість бойових броньованих машин, шість артсистем, одну систему ППО та три БПЛА противника.
Зараз дивляться
Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 4 січня:
- особовий склад ‒ близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3 038 (+2);
- бойові броньовані машини ‒ 6 106 (+6);
- артилерійські системи – 2 039 (+6);
- РСЗВ – 424 (+0);
- засоби ППО ‒ 215 (+1);
- літаки – 283;
- гелікоптери – 270;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 842 (+3);
- крилаті ракети ‒ 723;
- кораблі/катери ‒ 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 745 (+10);
- спеціальна техніка ‒ 181.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 315-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.