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Факти / Україна

Аж вікна затремтіли: у Севастополі пролунали потужні вибухи

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Аж вікна затремтіли: у Севастополі пролунали потужні вибухи

Вранці 4 січня у тимчасово окупованому Севастополі (Крим) пролунали потужні вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі у мережі. За їхніми даними, вибухи було чутно у районах Фруктового та Солдатського.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вранці російські системи ППО нібито збили два безпілотники над морем в районі аеродрома Бельбек.

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