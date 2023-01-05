Січень, 04 в 23:36

Президент США Джо Байден увечері 4 січня підтвердив, що Україна може отримати американські бойові машини піхоти Bradley.

Про це повідомляє журналіст Bloomberg Дженніфер Джейкобс у Twitter.

За її словами, американський лідер ствердно відповів на запитання журналістів про можливість поставок Bradley в Україну.

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Розмови про передачу бойових машин Bradley з’явилися раніше, коли Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло про намір США передати Україні подібну техніку.

Примітно, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував серію емоджі у своїх соцмережах, де присутні прапори США, України, а також буква “М” і цифра “2”, що може вказувати на тип бойової машини M2 Bradley.

Крім того, 4 січня представник Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Вашингтон готує новий пакет військової допомоги для України, повідомив кореспондент Голосу Америки Михайло Комадовський.

The #US plans to provide #Ukraine with a new military aid package in the coming days and weeks, says John Kirby of the National Security Council. He notes that the new assistance may include additional #HIMARS rocket launchers. — Misha Komadovsky (@komadovsky) January 4, 2023

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що очікує найближчим часом від США поставок для ЗСУ бойових броньованих машин Bradley.

Перед цим повідомлялося, що Сполучені Штати перекидають військову техніку до Нідерландів, а потім – до Польщі та Литви, щоб посилити східний фланг НАТО. Серед зазначеної техніки, крім іншого, знаходяться бойові машини піхоти Bradley.