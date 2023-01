Президент США Джо Байден увечері 4 січня підтвердив, що Україна може отримати американські бойові машини піхоти Bradley.

Про це повідомляє журналіст Bloomberg Дженніфер Джейкобс у Twitter.

За її словами, американський лідер ствердно відповів на запитання журналістів про можливість поставок Bradley в Україну.

Розмови про передачу бойових машин Bradley з’явилися раніше, коли Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло про намір США передати Україні подібну техніку.

Примітно, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував серію емоджі у своїх соцмережах, де присутні прапори США, України, а також буква “М” і цифра “2”, що може вказувати на тип бойової машини M2 Bradley.

Крім того, 4 січня представник Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Вашингтон готує новий пакет військової допомоги для України, повідомив кореспондент Голосу Америки Михайло Комадовський.

The #US plans to provide #Ukraine with a new military aid package in the coming days and weeks, says John Kirby of the National Security Council. He notes that the new assistance may include additional #HIMARS rocket launchers.

— Misha Komadovsky (@komadovsky) January 4, 2023