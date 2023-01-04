Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю, є поранені

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Запоріжжя

Російські окупанти вдарили ракетами С-300 по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

На місці удару виникла пожежа, зруйновано дві складських будівлі.

Зараз дивляться

– Вибуховою хвилею пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та припарковані поруч автомобілі. Роботи з ліквідації наслідків тривають, – йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 315-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Удар по позиціям РФ на Запоріжжі: ЗСУ ліквідували близько 260 окупантів

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка