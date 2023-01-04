Січень, 04 в 9:29

Російські окупанти вдарили ракетами С-300 по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

На місці удару виникла пожежа, зруйновано дві складських будівлі.

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– Вибуховою хвилею пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та припарковані поруч автомобілі. Роботи з ліквідації наслідків тривають, – йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 315-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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