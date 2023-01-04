Січень, 04 в 6:52

Під час масованого обстрілу 31 грудня приліт російської ракети пошкодив будівлю Національного палацу мистецтв Україна.

У мережі з’явилося відео з камер спостереження, які зафіксували момент ворожого удару та його наслідки.

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У палаці закликали небайдужих приєднатися до збору коштів на відбудову будівлі.

– Приліт ворожої ракети серйозно пошкодив будівлю палацу Україна. Проте, дякуючи долі, глядацька зала лишилася неушкодженою. Ми готові зробити все, що від нас залежить, для відновлення палацу Україна, але без вашої допомоги нам не впоратись, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня Росія завдала масованого удару по містах України. Ворожі ракети влучили у цивільні об’єкти у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

Внаслідок атаки у столиці постраждало 22 людини, загинув літній чоловік.

У Солом’янському районі Києва уламки ракети влучили у приватний будинок. У Печерському районі пошкоджено готель і будівлю Палацу Україна.

У Святошинському районі уламки ракети впали на стадіон Темп. Також внаслідок атаки пошкоджено три школи і дитсадок.