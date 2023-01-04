Україна просить ООН відправити миротворців на ЗАЕС

Січень, 04 в 18:03

Очільник Енергоатому Петро Котін повідомив, що Україна звернулась до Організації Об’єднаних Націй з проханням надіслати миротворців для захисту Запорізької атомної електростанції без згоди з Росією.

– Поки що немає жодного прогресу в зусиллях Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо створення захисної зони навколо атомної станції. Ми пропонуємо піти на крок далі, – цитує Котіна Bild.

Очільник додав, що відповідне звернення вже направлено до ООН.

Нагадаємо, Україна ще з вересня минулого року закликає ООН відправити миротворців на Запорізьку АЕС.

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Проте досі умовою була угода з Росією щодо створення безпечної зони навколо АЕС.

Тим часом глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив упевненість в тому, що угода між Україною та Росією може бути досягнута.