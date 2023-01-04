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Факти / Україна

Україна просить ООН відправити миротворців на ЗАЕС

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Запорізька АЕС
Фото: УНІАН

Очільник Енергоатому Петро Котін повідомив, що Україна звернулась до Організації Об’єднаних Націй з проханням надіслати миротворців для захисту Запорізької атомної електростанції без згоди з Росією. 

– Поки що немає жодного прогресу в зусиллях Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо створення захисної зони навколо атомної станції. Ми пропонуємо піти на крок далі, – цитує Котіна Bild.

Очільник додав, що відповідне звернення вже направлено до ООН. 

Нагадаємо, Україна ще з вересня минулого року закликає ООН відправити миротворців на Запорізьку АЕС. 

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Проте досі умовою була угода з Росією щодо створення безпечної зони навколо АЕС. 

Тим часом глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив упевненість в тому, що угода між Україною та Росією може бути досягнута. 

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Джерело: Bild
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