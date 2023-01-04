Січень, 04 в 14:40

Мешканців Київській області попереджають про небезпечні погодні явища на 5 січня.

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, завтра вранці та вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Крім того, очікується І рівень небезпечності.

– Цього дня в регіоні прогнозується хмарна погода з проясненнями. Дощ, вночі з мокрим снігом, – попереджає Київська обласна військова адміністрація.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

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Фахівці нагадують, під час сильних поривів вітру потрібно щільно закривати вікна будинків. На вулиці необхідно триматися подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.

Нагадаємо, що в Україну після температурних рекордів на початку січня йде значне похолодання.