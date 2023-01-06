Січень, 05 в 22:12

Україна дотримується стабілізаційних вимкнень світла через нестачу потужностей в електромережах, тому постачання електроенергії у будинки українців не є стабільним, але енергетики намагаються налагодити енергопостачання, щоб кожна оселя мала світло протягом доби.

Через російські обстріли в частині Херсонської області діють аварійні знеструмлення.

Водночас стабілізаційні графіки вимкнення електроенергії діють у більшості областей України, тому обленерго оприлюднили розклад на наступну добу. Дізнатись про ситуацію зі світлом дозволяє енергокомпанія Києва та обленерго Київської, Харківської, Одеської, Закарпатської, Львівської, Запорізької, Дніпропетровської, Вінницької, Чернігівської, Полтавської, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської та Миколаївської областей.

Зараз дивляться

Де та коли не буде світла 6 січня 2023 року – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Київ

Регулятор електроенергії у столиці ДТЕК Київські електромережі повідомив, місто повернулось до стабілізаційних графіків відключення світла.

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Дізнатись розклад вимкнення світла можна за цим посиланням, для цього почніть вводити свою адресу українською.

Київська область

ДТЕК Київські регіональні електромережі також скасувала екстрені вимкнення світла, тому в області запроваджено планові графіки вимкнення світла.

Перевірити ситуацію з постачанням світла за конкретною адресою можна за цим посиланням.

У випадку, якщо є розбіжності з графіком та фактичним заживленням електроенергією тієї чи іншої будівлі, то з аварійними відключеннями світла в Київській області можна ознайомитись за цим посиланням.

Харківська область

Обленерго Харківської області опублікувало графіки вимкнень світла.

Планові відключення передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з черг змінюється щотижня.

Переглянути чергу для конкретної адреси на сайті обленерго можна наступним чином:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Харківобленерго також пропонує налаштувати повідомлення про відключення за номером телефону та особовим рахунком, про що детальніше можна ознайомитись за цим посиланням.

Одеська область

Після грудневих атак Росії по енергосистемі регіону, компанія ДТЕК Одеські електромережі запровадила стабілізаційні графіки на території області.

Для того, щоб ознайомитись з графіками, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.

Графіки складаються з трьох категорій:

Світло є . Періоди, коли гарантується наявність світла. Це білий колір на графіку;

. Періоди, коли гарантується наявність світла. Це Світла немає . Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку ;

. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. ; Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Львівська область

Львівобленерго дотримується запроваджених раніше графіків погодинних вимкнень світла.

Споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 год).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

Вінницяобленерго дотримується графіків вимкнення світла.

Дізнатись свою чергу в рамках планових знеструмлень у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де буде вимикатись світло, можна за цим посиланням.

Водночас переглянути планові та аварійні відключення можна в особистому кабінеті та на сайті.

Дніпропетровська область

Енергокомпанія ДТЕК Дніпровські електромережі дотримується графіків, запроваджених раніше.

Ознайомитись з новим графіком можна за цим посиланням.

Як у Києві та Одеській області, графіки розділені за трьома категоріями:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Запорізька область

Запоріжжяобленерго повідомило, що в ніч на 6 січня стабілізаційних відключень по Запорізькій області не заплановано. Водночас погодинні стабілізаційні відключення розпочнуться о 09:00 ранку з першої черги.

Загалом у Запорізькій області працює три черги. Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 3 год.

Дізнатись адреси, закріплені за тією чи іншою чергою, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області обленерго дотримується планових вимкнень світла.

Регіон поділений на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений.

Дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця, розподіленого між трьома групами, можна за цим посиланням.

Також за цим посиланням можна дізнатись інформацію про відключення через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Закарпатська область

Закарпаттяобленерго розподіляє електроенергію між чотирма чергами вимкнення світла.

Переглянути інфографіку вимкнення світла на 6 січня можна за цим посиланням.

Перелік адрес Закарпатської області, які закріплені за чергами, можна переглянути в кінці сторінки за цим посиланням.

Полтавська область

На Полтавщині обленерго оновило стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Оператор розподілення електроенергії повідомив, що за можливості, вимкнення світла 6 січня будуть стосуватись лише однієї черги.

Ознайомитися зі стабілізаційними відключеннями світла в Полтавській області у січні можна за цим посиланням.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області дотримується вимкнень світла, балансуючи між чотирма чергами, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону.

Для пошуку відключення за своєю адресою необхідно перейти за цим посиланням.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Дізнатись графік вимкнень світла можна за цим посиланням.

Волинська область

У Волиньобленерго повідомили, що 6 січня населенню області варто орієнтуватись на відключення світла згідно з графіками з 08:00 ранку.

Ознайомитись з графіками вимкнень електроенергії можна за цим посиланням.

Тернопільська область

Тернопільобленерго на 6 січня дотримується графіка, що був встановлений 2 числа.

Подача електроенергії розподілена між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

Кіровоградобленерго дотримується графіків погодинних відключень електроенергії.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись із графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

В Сумиобленерго надали дані щодо стабілізаційних вимкнень світла у місті Суми та області на 6 січня.

Планові відключення електроенергії передбачають три черги.

Для того, щоб ознайомитись з графіками на 6 січня, можна перейти за цим посиланням та натиснути на Графіки погодинних відключень (ГПВ). Абонентам буде запропоновано дізнатись час вимкнень світла для різних черг у різні дні місяця.

Миколаївська область

Миколаїв та область дотримуються графіків вимкнень світла, опублікованих очільником ОВА Віталієм Кімом.

Стабілізаційні відключення електроенергії передбачають три черги. Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли за адресою споживачів не буде світла.

Черги знеструмлюються чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 год.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Івано-Франківська область

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук поширила графіки вимкнень електроенергії на 6 січня.

До області був доведений необмежений ліміт з 00:00 до 08:00, тому у ці години вимкнення не застосовуватиметься.

Втім, у період з 08:00 до 24:00 6 січня за графіками будуть знеструмлювати черги та підчерги.

Дізнатись час вимкнення світла в тій чи іншій черзі згідно з графіком можна за цим посиланням.

Переглянути адреси, що закріплені за тією чи іншою чергою, можна за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Рівненська та Житомирська, теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 6 січня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Рівнеобленерго та Житомиробленерго.