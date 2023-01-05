Не тільки ATACMS: Україна та партнери обговорюють варіанти дальнього ураження РФ – Резніков

Січень, 05 в 20:05

Міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк, що очікує, що дискусія по ATACMS із часом завершиться успішно для України, тим часом Київ обговорює з партнерами й інше рішення для дальнього ураження Росії.

– Дискусія по ATACMS із часом завершиться успішно для нас, як це було з MIM-104 Patriot, а до цього – з FIM-92 Stinger. Казали, що це абсолютно неможливо, сьогодні – це все абсолютно можливо. Ми знайдемо й інше рішення дальнього ураження ворога, говоримо про це з партнерами. Але і питання ATACMS вирішиться, – підкреслив міністр.

Він додав, що партнерів турбує, щоб Україна не почала наносити ураження безпосередньо по території РФ.

– Крім того всі, хто спостерігає зі сторони, навіть на нашому боці, мріють про стіл переговорів. Бо будь-яка війна завершується столом переговорів. І зрозуміло, що їм би хотілось прискорити цей процес, щоб витрачати поменше ресурсів, – пояснив Резніков.

За його словами, їх логіка зрозуміла – вони залишають хоча б мізерний відсоток шансу, що росіяни скоріше погодяться завершити цю війну, як того хочеться нашим партнерам.

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