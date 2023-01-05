Січень, 05 в 18:06

Урочистостями довкола фрегата Адмірала Горшкова Росія намагається відвернути увагу від невдач у війні.

Про це заявили Військово-морські сили Збройних сил України, повідомлення яких поширило Міністерство оборони.

– У зв’язку з постійними невдачами у війні з Україною, Російська Федерація продовжує зміщувати фокус уваги від невдач проведення так званої “спеціальної військової операції”. Здобутки Чорноморського флоту відсутні, тому на державний рівень було винесено заходи щодо виходу в дальній похід, подалі від акваторії Чорного моря, фрегата пр. 22350 “Адмирал флота Советского Союза Горшков”, озброєного ракетами Циркон, церемонію відправки якого особисто очолив президент Росії Володимир Путін, – йдеться у повідомленні.

У планах Росії передбачено, що фрегат виконуватиме завдання бойової служби в акваторіях Середземного моря, Атлантичного та Індійського океанів. У ході бойової служби заплановано учбове застосування гіперзвукових ракет Циркон.

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У ВМС ЗСУ нагадали, що на сьогодні 16 кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ знищено Збройними силами України, ще декілька одиниць пошкоджено.

Нагадаємо, у травні 2022 року з російського корабля Адмірал Горшков було здійснено випробувальний запуск гіперзвукової ракети Циркон у Баренцовому морі.

Факти ICTV зібрали характеристики ракети Циркон, яку РФ демонстративно випробувала.