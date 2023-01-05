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Факти / Україна

Росія обстріляла Берислав, загинула ціла родина – Тимошенко

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Росія обстріляла Берислав, загинула ціла родина – Тимошенко
Фото: Depositphotos

5 січня внаслідок обстрілу Росією Берислава Херсонської області загинула ціла родина.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що снаряд влучив у будинок.

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– В цьому вся ницість і підлість Росії. Вранці вони говорять про “різдвяне перемир’я”, а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син? Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі. Щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і гнів. Військові злочинці будуть покарані! – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що 5 січня глава РПЦ патріарх Кирило, який відкрито схвалив повномасштабне вторгнення Росії проти України, раптово закликав до “різдвяного перемир’я”. В Офісі президента України відреагували на це, назвавши пропозицію цинічною пасткою та елементом пропаганди.

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