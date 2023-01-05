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Факти / Україна

Схема на генераторах та акумуляторах: на Одещині викрили митника

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Митниця

В Одеській області митник організував схему нелегального заробітку на ввезенні генераторів та акумуляторів.

Державний інспектор одного з митних постів Одеської митниці погорів на одержанні $1 200 хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України).

Гроші він отримав за безперешкодне оформлення партії генераторів та акумуляторів.

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– За такою схемою інспектор заробляв систематично. Свої послуги він оцінював від $200 до $1 000 залежно від обсягу партії.

Правоохоронці затримали співробітника митниці безпосередньо під час одержання чергової частини неправомірних коштів, – йдеться у повідомленні.

Затримання Одеського митника
Затримання Одеського митника
Затримання Одеського митникам
Затримання Одеського митника
Затримання Одеського митника
Затримання Одеського митникам
Схема на генераторах та акумуляторах: на Одещині викрили митника / 3 фотографии

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення чоловіку про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування проводило ДБР. 

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Фото: Одеська обласна прокуратура

Джерело: Офіс генпрокурора
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