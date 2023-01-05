В Одеській області митник організував схему нелегального заробітку на ввезенні генераторів та акумуляторів.

Державний інспектор одного з митних постів Одеської митниці погорів на одержанні $1 200 хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України).

Гроші він отримав за безперешкодне оформлення партії генераторів та акумуляторів.

– За такою схемою інспектор заробляв систематично. Свої послуги він оцінював від $200 до $1 000 залежно від обсягу партії.

Правоохоронці затримали співробітника митниці безпосередньо під час одержання чергової частини неправомірних коштів, – йдеться у повідомленні.