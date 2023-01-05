Схема на генераторах та акумуляторах: на Одещині викрили митника
В Одеській області митник організував схему нелегального заробітку на ввезенні генераторів та акумуляторів.
Державний інспектор одного з митних постів Одеської митниці погорів на одержанні $1 200 хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України).
Гроші він отримав за безперешкодне оформлення партії генераторів та акумуляторів.
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– За такою схемою інспектор заробляв систематично. Свої послуги він оцінював від $200 до $1 000 залежно від обсягу партії.
Правоохоронці затримали співробітника митниці безпосередньо під час одержання чергової частини неправомірних коштів, – йдеться у повідомленні.
Схема на генераторах та акумуляторах: на Одещині викрили митника / 3 фотографии
Наразі вирішуються питання щодо повідомлення чоловіку про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Досудове розслідування проводило ДБР.