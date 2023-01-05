Уповільнення війни взимку не очікується, а тисячі бійців опановують маневри у Європі – адміністрація Байдена

Січень, 05 в 13:10

Уповільнення війни РФ проти України взимку не очікується, а тисячі бійців ЗСУ навчаються маневрів у Європі.

Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на адміністрацію президента США Джо Байдена.

На думку чиновників, українським військовим потрібна можливість проводити загальновійськові маневри, а бронетехніка від партнерів надасть їм перевагу розпочати бій із ворогом і рухатися вперед під вогнем.

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Зазначається, що замість навчання невеликих підрозділів із певними системами озброєнь союзники тепер виводять тисячі українських воїнів із фронту для опанування комбінованих маневрів у Європі.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна планує “серйозний” контрнаступ навесні.