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Факти / Україна

Уповільнення війни взимку не очікується, а тисячі бійців опановують маневри у Європі – адміністрація Байдена

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Уповільнення війни РФ проти України взимку не очікується, а тисячі бійців ЗСУ навчаються маневрів у Європі.

Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на адміністрацію президента США Джо Байдена.

На думку чиновників, українським військовим потрібна можливість проводити загальновійськові маневри, а бронетехніка від партнерів надасть їм перевагу розпочати бій із ворогом і рухатися вперед під вогнем.

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Зазначається, що замість навчання невеликих підрозділів із певними системами озброєнь союзники тепер виводять тисячі українських воїнів із фронту для опанування комбінованих маневрів у Європі.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна планує “серйозний” контрнаступ навесні.

Джерело: The Washington Post
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