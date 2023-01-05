Січень, 05 в 20:00

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк визнав, що був певен, що Кремль не дозволить собі бомбардувати цивільне населення.

– Особливо – області, які межують з РФ, як-от Харківщина, де дуже багато російськомовного населення. Мені в голову не вкладалось, що вони з такою люттю бомбардуватимуть Харків, Маріуполь, Волноваху або Краматорськ і так далі, – розповів міністр.

Він додав, що не вірив і в те, що росіяни стрілятимуть по Києву – адже вони розповідають про те, як цінують Києво-Печерську лавру.

– Я не вірив в усе це перед самим вторгненням, – підкреслив Резніков.

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Він додав, що главі Кремля доповідали, що українці не чинитимуть спротиву під час нападу, і той начебто чекав, що його армію зустрічатимуть з квітами – і навіщо ж тоді обстрілювати цивільних.