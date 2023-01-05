Січень, 05 в 19:38

Міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк, чи готовий Захід поставити Україні танки, винищувачі та ракети дальньої дії.

– Ця війна – це війна ресурсів. Росіяни використовують всі свої запаси зброї часів Радянського Союзу, велику кількість людей. Звісно, ми би не витримали, як менша країна, нашими ресурсами. Але сьогодні на нашій стороні ресурси західного світу, – зазначив він.

За його словами, міністри оборони інших країн сьогодні вже чітко говорять, що розуміють, що Україна боронить весь цивілізований світ. Однак проблеми зі швидкістю затвердження тієї чи іншої зброї все ще існують.

– У розумінні влади кожної з країн кожна поставка зброї – це послаблення власної обороноспроможності. І кожного разу місцеві політики, які виступають за нас, повинні переконувати суспільство і політиків, які не зовсім за нас, що це потрібно зробити в інтересах їх обороноздатності. Чим скоріше Україна переможе росіян на полі бою, тим менше ризиків, що росіяни підуть з війною на ці країни, – підкреслив міністр.

За його словами, минулорічне соціологічне опитування в РФ показало, що переважна більшість росіян оптимістично оцінювали ідею окупації країн Балтії або Польщі.

Зараз дивляться

– Це повний ідіотизм, але вони собі про це вільно розмовляють. Про відновлення Берлінського муру і тому подібне. Це реальна загроза… У Мадриді визначили, що на найближчі 10 років загрозою НАТО є Росія. Сьогодні Україна виконує місію НАТО, – заявив Резніков.

Він пояснив, що дискусія іде всередині кожної країни – адже їх представники дуже прагматично підходять до надання кожного з видів зброї – дивляться, чи зможе Україна обслуговувати її, скільки займе навчання, як відбуватиметься ремонт і так далі.

– Тому коли США надали Україні NASAMS – інші країни почали надавати снаряди до них. Все, що ми сьогодні отримуємо, ми отримуємо після зваженого підходу з системою логістики, технічного забезпечення і після того, як нагорі приймають політичне рішення, – повідомив міністр оборони.