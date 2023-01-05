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Факти / Україна

Запорука нашої незалежності: Україна розвиватиме національне військове виробництво – Резніков

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив в інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк, що ця війна показала, що нам треба розвивати своє національне військове виробництво. 

– Це теж запорука нашої незалежності. Сьогодні добрі партнери дають, а завтра не будуть давати. Тому ми маємо робити своє все: від пушок – до снарядів, танків, літаків, дронів, ракет і так далі, – розповів міністр.

Він нагадав, що існує багато прикладів, коли нам починають щось давати, коли бачать, що ми це вже робимо та використовуємо самі. 

– Коли ми почали використовувати наші безпілотники, які можуть наносити ураження – нам почали давати деякі ударні дрони партнери. Тож український приватний і державний сектор виробництва зброї має розвиватись, – зазначив Резніков.

На його думку, ця війна – виклик і можливості для українського ВПК. Крім того, як підкреслює міністр, все, що буде протестовано на війні в Україні, завтра буде мати знак якості номер один на будь-яких ринках. 

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