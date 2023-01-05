Січень, 05 в 17:22

У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про скасування ПДВ та мита на імпорт безпілотників.

Подання відповідного документу анонсував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

– Вже найближчими днями ми з колегами ініціюємо звільнення від ПДВ/мита ввезення дронів до кінця війни. Жодного економічного сенсу від наявності таких обмежень зараз немає, – написав нардеп у своєму Telegram-каналі.

За його даними, з 24 лютого минулого року в Україну офіційно завезли лише 657 дронів, за які сплачено ПДВ та мито. Решта була завезена як допомога військовим і гуманітарну.

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Як пояснювала міністерка економіки Юлія Свириденко, таким чином буде вирішене питання, коли волонтери мали проблеми зі ввезенням в Україну звичайних цивільних дронів та дронів подвійного використання. Уряд для цього ухвалив постанову №174.

– Ніхто не вимагатиме від них додаткових документів, зокрема – гарантійних листів. Ухвалення постанови сприятиме реалізації спрощеного порядку ввезення в Україну таких товарів гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, – прокоментувала Свириденко.

Згідно з постановою, пропуск дронів має здійснюватися за місцем перетину митного кордону України через подання у паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить, за відповідною формою.

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Джерело: Ярослав Железняк, Юлія Свириденко