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Факти / Україна

Україна піднялась в рейтингу найсильніших армій світу

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія посіла 15 місце у рейтингу найсильніших у світі. Росія досі залишається на другій сходинці, а лідирує США.

У рейтингу Global Firepower використовується понад 60 індивідуальних факторів для визначення індексу потужності (PwrIndx) певної країни з категоріями, починаючи від кількості військових підрозділів, вкладених грошей, логістичних можливостей і географічного розташування.

Формула підрахунку дослідників дозволяє меншим за розмірами, але більш розвиненим країнам конкурувати з більшими, але менш розвиненими державами.

Зараз дивляться

Для цього застосовуються спеціальні модифікатори у вигляді бонусів і штрафів. 

В рейтингу Global Firepower за 2023 рік розглядаються 145 світових держав.

Топ-20:

  1. США.
  2. Росія.
  3. Китай.
  4. Індія.
  5. Велика Британія.
  6. Північна Корея.
  7. Пакистан.
  8. Японія.
  9. Франція.
  10. Італія.
  11. Туреччина.
  12. Бразилія.
  13. Індонезія.
  14. Єгипет.
  15. Україна.
  16. Австралія.
  17. Іран.
  18. Ізраїль.
  19. В’єтнам.
  20. Польща.

У 2021 Україна посідала 25 місце. А на початку січня 2022-го піднялась до 22-ї сходинки.

У п’ятірці найслабших:

141. Ліберія

142. Сомалі

143. Молдова

144. Бенін

145. Бутан

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День ЗСУ-2022: що варто знати про героїчну армію України

Джерело: Global Firepower

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