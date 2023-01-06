Січень, 06 в 11:24

Українська армія посіла 15 місце у рейтингу найсильніших у світі. Росія досі залишається на другій сходинці, а лідирує США.

У рейтингу Global Firepower використовується понад 60 індивідуальних факторів для визначення індексу потужності (PwrIndx) певної країни з категоріями, починаючи від кількості військових підрозділів, вкладених грошей, логістичних можливостей і географічного розташування.

Формула підрахунку дослідників дозволяє меншим за розмірами, але більш розвиненим країнам конкурувати з більшими, але менш розвиненими державами.

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Для цього застосовуються спеціальні модифікатори у вигляді бонусів і штрафів.

В рейтингу Global Firepower за 2023 рік розглядаються 145 світових держав.

Топ-20:

США. Росія. Китай. Індія. Велика Британія. Північна Корея. Пакистан. Японія. Франція. Італія. Туреччина. Бразилія. Індонезія. Єгипет. Україна. Австралія. Іран. Ізраїль. В’єтнам. Польща.

У 2021 Україна посідала 25 місце. А на початку січня 2022-го піднялась до 22-ї сходинки.

У п’ятірці найслабших:

141. Ліберія

142. Сомалі

143. Молдова

144. Бенін

145. Бутан

Джерело: Global Firepower