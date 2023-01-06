Україна піднялась в рейтингу найсильніших армій світу
Українська армія посіла 15 місце у рейтингу найсильніших у світі. Росія досі залишається на другій сходинці, а лідирує США.
У рейтингу Global Firepower використовується понад 60 індивідуальних факторів для визначення індексу потужності (PwrIndx) певної країни з категоріями, починаючи від кількості військових підрозділів, вкладених грошей, логістичних можливостей і географічного розташування.
Формула підрахунку дослідників дозволяє меншим за розмірами, але більш розвиненим країнам конкурувати з більшими, але менш розвиненими державами.
Для цього застосовуються спеціальні модифікатори у вигляді бонусів і штрафів.
В рейтингу Global Firepower за 2023 рік розглядаються 145 світових держав.
Топ-20:
- США.
- Росія.
- Китай.
- Індія.
- Велика Британія.
- Північна Корея.
- Пакистан.
- Японія.
- Франція.
- Італія.
- Туреччина.
- Бразилія.
- Індонезія.
- Єгипет.
- Україна.
- Австралія.
- Іран.
- Ізраїль.
- В’єтнам.
- Польща.
У 2021 Україна посідала 25 місце. А на початку січня 2022-го піднялась до 22-ї сходинки.
У п’ятірці найслабших:
141. Ліберія
142. Сомалі
143. Молдова
144. Бенін
145. Бутан
Джерело: Global Firepower