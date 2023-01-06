Січень, 06 в 19:52

Українські військові завдали удару по скупченню окупантів в Гаврилівці Другій Херсонської області, внаслідок чого до лікарень потрапили близько 100 поранених росіян.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України 6 січня.

– Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Наразі відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що наразі інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.

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Раніше українські воєнні кореспонденти повідомляли, що 5 січня по базі російських окупантів у Гаврилівці Другій Херсонської області, де було, за різними оцінками, до 1 тис. російських військових, було завдано удару. Дехто порівняв це з ударом ЗСУ по 19-му ПТУ у Макіївці, внаслідок чого були знищені сотні російських загарбників.

Напередодні, 4 січня, в тимчасово захопленій Василівці Запорізької області накрили комендатуру окупантів. ЗМІ писали, що серед російських солдатів багато втрат.

Фото: Міноборони РФ