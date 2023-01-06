Січень, 06 в 8:09

Російські війська продовжують бої навколо Бахмута та на захід від Донецька. Також окупанти продовжували діяти диверсійно-розвідувальними групами на річці Дніпро та зміцнювати позиції у східному (лівобережжі) Херсонської області.

Карта бойових дій в Україні на 6.01.2023

Протягом минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по цивільній інфраструктурі.

Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.

Зараз дивляться

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку зафіксовано ворожий вогонь у районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Куземівка, Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Кузьмине та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневе ураження потрапили Красногорівка, Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Микільське, Вугледар та Пречистівку Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Степове і Приморське Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Чорнобаївка та Токарівка.

Втрати РФ у війні на 6 січня 2023:

особового складу ‒ близько (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3064 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 6124 (+16) од,

артилерійських систем – 2059 (+8) од,

РСЗВ – 431 (+5) од,

засобів ППО ‒ 215 од,

літаків – 285 (+1) од,

гелікоптерів – 272 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 од,

крилатих ракет ‒ 723 од,

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4797 (+38) од,

спеціальної техніки ‒ 182 од.

Нагадаємо, що 4 січня Збройні сили України ліквідували щонайменше 810 російських окупантів.

Війна в Україні триває вже 317-ту добу. Де точаться бої в Україні, можна стежити на онлайн-карті бойових дій.

Джерело: ISW, Генштаб