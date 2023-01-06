Січень, 06 в 19:15

У Різдво можна попросити небеса про свою мрію і вона здійсниться, тому нехай у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, на українську землю – перемога, а з нею тисячолітні мир і процвітання.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час різдвяного привітання у Святвечір, 6 січня.

Володимир Зеленський привітав мільйони українських родин, які сьогодні зібрались разом, щоб провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове.

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– Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом – велика українська родина. І хоч би де ми перебували зараз – удома, на роботі, в окопі, у дорозі, в Україні чи за кордоном, – наша родина єдина як ніколи. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу, – сказав президент.

Український лідер наголосив, що цьогоріч українцям доводиться порушувати традиції, аби захистити їх від повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Володимир Зеленський побажав, щоб з Різдвом у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, на українську землю – перемога, а з нею тисячолітні мир і процвітання.