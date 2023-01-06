Січень, 06 в 12:54

На порталі Дія з’явилась можливість отримати витяг з Єдиного державного реєстру.

– Документ підтверджує, що ви маєте або мали бізнес. Чинні підприємці можуть використати його, щоб підписати договір, отримати послуги у банку тощо, – пояснює глава Мінцифри Михайло Федоров.

Він додав, що раніше потрібно було звертатися до реєстратора, нотаріуса чи йти у ЦНАП для отримання витягу. І чекати добу.

– Зараз — робите кілька кліків на порталі Дія і документ вже у вас, – зазначив Федоров.

Нагадаємо, в Україні замінили довідку про несудимість витягом з реєстру.

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Джерело: Михайло Федоров