Витяг з ЄДР тепер можна отримати в Дії
Фото: УНІАН
На порталі Дія з’явилась можливість отримати витяг з Єдиного державного реєстру.
– Документ підтверджує, що ви маєте або мали бізнес. Чинні підприємці можуть використати його, щоб підписати договір, отримати послуги у банку тощо, – пояснює глава Мінцифри Михайло Федоров.
Він додав, що раніше потрібно було звертатися до реєстратора, нотаріуса чи йти у ЦНАП для отримання витягу. І чекати добу.
– Зараз — робите кілька кліків на порталі Дія і документ вже у вас, – зазначив Федоров.
Нагадаємо, в Україні замінили довідку про несудимість витягом з реєстру.
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Джерело: Михайло Федоров