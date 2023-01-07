Січень, 06 в 23:38

Через зниження температури в навколишньому середовищі збільшується електроспоживання, тому на вихідних у Києві можуть працювати графіки, якщо раніше вихідні могли проходити без вимкнень світла.

Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

– Сьогодні Київ відключали за графіками. Зазвичай на вихідні у колег є можливість подавати більше електроенергії для споживання. Цей вікенд не мав би бути виключенням, але є одне але. Погода. Відсьогодні на декілька діб прогнозують значне похолодання, – написав він.

За словами Коваленка, кожні -5 градусів на вулиці означає збільшення на 250 МВт до споживання.

Зараз дивляться

– А зараз обсяги, які надаються населенню, взагалі не дають змоги розігнатися і розраховувати на якісь додаткові мегавати. Тому на вихідних, найбільш імовірно, відключення будуть чітко за графіком, хоча раніше субота-неділя могли проходити без відключень або з мінімальними, – повідомив він.

Він нагадав, що через морози можуть ставатися і локальні аварії, тому варто обережно використовувати електроприлади і не вмикати в розетку все одразу.