Січень, 07 в 12:17

У суботу, 7 січня, митрополит ПЦУ Епіфаній звершує богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

У своїй різдвяній промові предстоятель ПЦУ подякував українським захисникам та висловив впевненість, що Росія програє.

– Ми не бажали цієї війни. Як народ ми прагнули мирно жити, маючи порозуміння з усіма сусідами, але ворог лукаво та підступно порушив мир і вдерся на нашу землю, проливаючи кров, сіючи смерть, бажаючи знищити нашу державність та ідентичність, – сказав він.

За словами митрополита, росіяни не змогли стерпіти наших досягнень та успіху.

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– Диявольські злоба та заздрість спонукали їх розпочати війну, але в ній вони обов’язково зазнають поразки, адже правда на нашій стороні. А там де правда, там Бог, – наголосив він.

Епіфаній зазначив, що український народ уже досяг багатьох перемог, зруйнувавши плани кремлівського тирана швидко нас підкорити. Українці також досягли моральної перемоги, адже “всі люди доброї волі осуджують акти геноциду, терор і численні воєнні злочини, які російська імперія зла чинить на нашій землі”.

Під час богослужіння митрополит попросив Господа допомогти подолати противника та вигнати окупантів з України, утвердити справедливий та тривалий мир.

У різдвяній промові Епіфаній також згадав українських захисників.

– Ми пам’ятаємо тих, хто захищає правду і свободу – наших воїнів, які зараз обороняють нас від російської агресії. Найтепліші молитви і найсердечніші побажання сьогодні лунають для наших новітніх героїв, – наголосив він.

Окрім того, митрополит закликав попросити захисту і швидкого звільнення для тих, хто вимушений відзначати свято на окупованих територіях, військових та цивільних полонених.

7 січня різдвяне богослужіння митрополит ПЦУ Епіфаній вперше проводить в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що заповідник Києво-Печерська лавра повідомив УПЦ Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує договір користування цією церквою Успенського собору та Трапезної церкви у Верхній лаврі.