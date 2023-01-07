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Факти / Україна

Втрати TikTok-військ. На Запоріжжі ліквідували сина представника Кадирова – Братчук

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Втрати TikTok-військ. На Запоріжжі ліквідували сина представника Кадирова – Братчук
Фото: Генштаб ЗСУ

На Запоріжжі ліквідували сина представника глави республіки Чечня Рамзана Кадирова.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

– На Запоріжжі ліквідували сина представника Кадирова. 34-річний Джамбулат Заураєв вирушив на війну до України як доброволець у складі так званих TikTok-військ. Батько окупанта підтвердив загибель сина “на спецоперації”, – написав Братчук.

Братчук

За минулу добу українські військові ліквідували близько 490 російських загарбників, повідомляє Генштаб. Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 110 740 особового складу.

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Джерело: Сергій Братчук

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