Втрати TikTok-військ. На Запоріжжі ліквідували сина представника Кадирова – Братчук
Фото: Генштаб ЗСУ
На Запоріжжі ліквідували сина представника глави республіки Чечня Рамзана Кадирова.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
– На Запоріжжі ліквідували сина представника Кадирова. 34-річний Джамбулат Заураєв вирушив на війну до України як доброволець у складі так званих TikTok-військ. Батько окупанта підтвердив загибель сина “на спецоперації”, – написав Братчук.
За минулу добу українські військові ліквідували близько 490 російських загарбників, повідомляє Генштаб. Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 110 740 особового складу.
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Джерело: Сергій Братчук