Січень, 08 в 13:09

Ні в Сил оборони, ні в окупантів немає абсолютного контролю над Кінбурнською косою та островами, що лежать поблизу Херсона.

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ситуація є досить складною.

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– Знову ж таки, й погода не сприяє такому легкому завершенню і короткочасності цієї операції. Так само це пов’язано із Кінбурнською косою. Тому що продовжується там присутність ворога, продовжуються атаки на протилежний берег. Так само з островами ще продовжується бойова робота, і контролю абсолютного не має жодна зі сторін. Це і є лінія розмежування, лінія фронту, де йдуть бої, – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що по південному фронту критичних змін немає. ЗСУ знищують бойові потужності ворога у тилових районах.

Раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що українські захисники контролюють усі заїзди на Кінбурнську косу. Через це окупанти, які досі там залишаються, не можуть завезти туди додаткову техніку або посилити особовий склад.

Джерело: телемарафон