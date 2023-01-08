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Факти / Україна

Мем, феномен та пекло для окупантів: скільки разів ЗСУ влучили по ворожих позиціях у Чорнобаївці і як вона виглядає зараз

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Мем, феномен та пекло для окупантів: скільки разів ЗСУ влучили по ворожих позиціях у Чорнобаївці і як вона виглядає зараз

З початку повномасштабної війни українські захисники завдали 26 влучних ударів по російських позиціях у селі Чорнобаївка Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

– Чорнобаївка — село під Херсоном, яке стало легендарним від початку російського вторгнення. Там розташований Херсонський аеродром, територію якого російські окупанти використовували як базу для своєї техніки, — зазначили там.

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У Повітряних силах зазначили, що інфраструктура аеродрому зручна для розташування штабів, тож РФ гадала, що їм у Чорнобаївці буде комфортно.

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– Збройні сили України створили ворогові максимальний комфорт. 26 разів завдавали влучних ударів по ворожих позиціях. Росіяни поверталися після кожної “бавовны” й отримували знову. Чорнобаївка стала мемом, феноменом та пеклом для окупантів, про яке уже співають пісні. Такі пекельні зустрічі ворогів чекають усюди!, — додали там.

Фото: Чорнобаївська сільська рада

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