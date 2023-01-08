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Факти / Україна

Мінус чотири. ЗСУ знищили ворожі гелікоптери та БПЛА Орлан-10

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Орлан-10

У неділю, 8 січня, українські військові збили три ворожих гелікоптери та БПЛА Орлан-10.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

– Сьогодні, 8 січня 2023 року, воїни ЗРК С-300В1 повітряного командування Центр з 11:00 до 14:00, на східному напрямку, знищили ворожий гелікоптер, імовірно, Ка-52 та БПЛА Орлан-10, який намагався здійснити розвідку наших позицій, – йдеться у повідомленні у Facebook.

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Згодом стало відомо про зенітні, що ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили ще два гелікоптера окупантів. За добу вже збито 3 гелікоптери.

Нагадаємо, що 5 січня воїни Збройних сил України вдарили по позиціях ЗРК росіян, збили ворожі літаки Су-25 та Мі-8.

А 4 січня на Бахмутському напрямку артилеристи знищили черговий взводний опорний пункт окупантів. Російські військові намагалися сховати його в одному із захоплених будинків.

Фото: Нацгвардія

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