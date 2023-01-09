Січень, 08 в 23:46

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський побував на позиціях оборонців під Бахмутом і Соледаром.

Про це повідомила 10 окрема гірсько-штурмова бригада.

– Командувач Сухопутними військами завітав до нас із цінними подарунками. Заохотив ряд військовослужбовців за зразкове виконання ними їхніх обов’язків. Це не перші й далеко не останні хлопці які були нагородженні, попереду ще багато нагороджень. Пам’ятаємо про кожного, – йдеться у повідомленні.

Нагородив та обговорив зміцнення позицій: під Бахмутом і Соледаром побував генерал-полковник Сирський / 4 фотографии

Крім того, речник Східного угрупування військ полковник Сергій Череватий повідомив, що Сирський ознайомився із поточною оперативною обстановкою на цих напрямках, оцінив ситуацію на найбільш напружених ділянках фронту, обговорив з командирами заходи, необхідні для зміцнення нашої оборони.

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Серед нагороджених – бойовий медик Дарина, котра щоденно рятує життя українських бійців та цивільних місцевих жителів на найгарячішому напрямку фронту – у Соледарі.

Фото: 10 окрема гірсько-штурмова бригада.