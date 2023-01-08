Перший у 2023 році обмін. Кого Україні вдалося повернути та кого чекати додому наступним

Січень, 08 в 17:05

Наступні обміни між Україною та Росією включатимуть також і важкопоранених військовослужбовців, а наша країна працює над тим, щоб повернути абсолютно всіх.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

Також він розповів, кого саме вдалося повернути із полону РФ:

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– Це військовослужбовці, представники ЗСУ, 13 нацгвардійців, 4 прикордонників та 3 представників ВМС та ТрО. Серед звільнених захисників дійсно 11 військовослужбовців Нацгвардії України, які охороняли об’єкт (Чорнобильську АЕС, – Ред.) та потрапили у полон у перший день війни. Серед звільнених є 8 оборонців Маріуполя, 9 захисників Київщини, полонені з Донецького, Харківського та Луганського напрямків, а також Чернігівщини та Херсонщини.

Також він запевнив, що обмінного фонду у вигляді росіян достатньо, щоб повернути всіх українців. Наразі з російського полону вже звільнено 1 646 осіб.

Охріменко повідомив, що стан звільнених з полону РФ українських захисників задовільний.

Нагадаємо, що 8 січня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону повернулися ще 50 наших воїнів.

Фото: Дмитро Лубінець