Січень, 08 в 17:52

На кордоні зі Словаччиною затримали 12 правопорушників, які намагалися переткнути кордон в незаконний спосіб.

Про це повідомили у МВС України.

– На кордоні зі Словаччиною затримали 12 правопорушників. Прикордонники Чопського загону спільно зі словацькими колегами затримали 12 громадян України, які намагалися потрапити до сусідньої держави в незаконний спосіб, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що п’ятьох з них зупинили за 500 метрів від кордону в районі населеного пункту Паладь Комарівці Ужгородського району.

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Там прикордонники помітили підозрілий автомобіль іноземної реєстрації, в якому перебували п’ять чоловіків. Усі виявилися місцевими жителями й визнали, що планували далі пішки перейти кордон поза пунктами пропуску.

– Ще двох правопорушників прикордонний наряд цього ж відділення виявив уночі за допомогою технічних засобів спостереження за кількасот метрів від держрубежу. Чоловіки подолали загороджувальний паркан і пробиралися до своєї мети чагарниками. Затримати їх удалося уже на суміжній території у співпраці зі словацькими колегами, – йдеться у повідомленні.

Іншого “туриста”, теж місцевого жителя, затримали опівночі на цій же ділянці оперативники Чопського загону. У процесі правоохоронцям довелося навіть здійснити попереджувальний постріл вгору.

Під звук попереджувального пострілу: 12 чоловіків намагались втекти до Словаччини / 2 фотографии

Раніше повідомлялось, що від початку повномасштабної війни прикордонники Мукачівського загону у чоловіків призовного віку виявили майже 400 підроблених документів.

Нагадаємо, що із початком російської агресії чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Факти ICTV дізналися, чи передбачена якась відповідальність для чоловіків, що виїхали до початку повномасштабної війни та не повернулись.